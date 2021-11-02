"رانيا.. بنت القليوبية من شبرا للعالمية".. حازت الميدالية الذهبية لمصر بالمصارعة ببطولة البحر المتوسط باليونان.. لايف

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مع اللاعبة رانيا فتحي بنت مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، إحدى بطلات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى، بالميدالية الذهبية وزن 68 كجم، فى بطولة البحر المتوسط للمصارعة فى اليونان، وسط فرحة عارمة من أسرتها بعد إحرازها الذهبية من بطلة اليونان على أرضها.

وقالت رانيا فتحي صاحبة الميدالية الذهبية، لليوم السابع، إنها التحقت برياضة المصارعة بمحض الصدفة وأنها لم تكن تعلم أنها ستنضم للعلب ضمن منتخب مصر لرياضة المصارعة، موضحة "كنت رايحة أشجع أخويا وحبيت اللعبة وانضميت لها وكنت ضمن الناس اللى الوزارة ضمتها لمشروع البطل الأوليميبي، وحصلت علي بطولة الجمهورية 4 مرات".

وتابعت، أنها شعرت بفخر كبير فور فوزها علي بطلة اليونان علي أرضها وانتزعت منها الميدالية الذهبية وحققتها لمصر كأول ميدالية دولية لها، مؤكدة أنها لن تكون الأخيرة وأنها ستحرظ العديد والعديد من الميداليات باسم مصر.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أعلنت فوز اللاعبة رانيا فتحى، إحدى بطلات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى، بالميدالية الذهبية وزن 68 كجم، فى بطولة البحر المتوسط للمصارعة فى اليونان، حيث شارك منتخب مصر فى بطولة البحر المتوسط للمصارعة فى اليونان خلال الفترة من 28/10 حتى 30/10/2021.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية على أهمية الدعم المقدم لأبناء المشروع القومى، واعتبار المشروع من أهم المشروعات التى تبنتها وزارة الشباب والرياضية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، متمنيا لجميع اللاعبين بالمشروع المشاركة فى البطولات العالمية وحصد الميداليات الذهبية.

كما أشار، إلى اعتزازه بحصول اللاعبة على الميدالية الذهبية والتمثيل المشرف لإحدى لاعبات محافظة القليوبية، والمتميزين رياضيا "واعتبرها نموذجا وقدوة يحتذى بها لكل بنات جيلها على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية".