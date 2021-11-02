اعتماد 105 مدارس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والدكتورة أسماء عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة القومية لدعم ومتابعة المدارس المتقدمة للاعتماد بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ نتائج الزيارة و التي تضمنت المرور علي ثلاث مدارس اليوم لتجديد اعتماد الجودة، حيث أثني الوفد علي المستوي المتميز الذي ظهرت به مدارس محافظة الإسماعيلية، كما تم مناقشة أهداف الهيئة و التي تسعي إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة والاعتماد والتنسيق مع المؤسسات التعليمية؛ بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير، و قواعد مقارنات التطوير، وآليات قياس الأداء؛ استرشادًا بالمعايير الدولية، وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.

وأوضحت الدكتورة يوهانسن عيد، دور الهيئة في دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي وتأكيد الثقة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي في مخرجات العملية التعليمية؛ بما لا يتعارض مع هوية الأمة و كذلك القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقًا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية، ولكل نوع من المؤسسات التعليمية.

وأثنت علي مستوي مدارس محافظة الإسماعيلية المتقدمة للجودة مؤكدة علي سعادتها بالتميز الذي رأته بتلك المدارس، ودعا اللواء شريف فهمي بشارة، جميع مدارس محافظة الإسماعيلية للحصول علي الجودة لتطوير العملية التعليمية بمدارس المحافظة في كافة المراحل التعليمية مؤكدًا علي دعمه لكافة المدارس.

وأكد "بشارة" أن قطاع التعلم وقطاع الصحة من اهم القطاعات التي إذا نجحت أنشأت جيل واع و مثقف وقادر علي حل جميع قضايا الوطن علي المستويين الداخلي والخارجي، فمجتمع متعلم و سليم صحيا يكون قادرًا علي مواكبة التطور في كافة المجالات بل والتفوق أيضًا.

وحققت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اعتماد 105 مدرسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهذه المدارس متنوعة بمراحل التعليم المختلفة.

وقدمت المديرية في عام 2019-2020، 27 مدرسة للاعتماد بنسبة تقدم 114% وقد تم اعتماد هذه المدارس بنسبة 100% ، كما تقدمت في 2020-2021 بعدد (20) مدرسة تم زيارة ست مدارس منها العام الماضي وتأتي تلك الزيارة استكمالا للمدارس الـ (14) مدرسة، وتستعد إدارة الجودة بالمديرية لتقديم 29 مدرسة جديدة للاعتماد في العام الدراسي 2021-2022.

وأوضح طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم أن تلك الزيارة تأتي في إطار سعي المديرية لتطوير العملية التعليمية وتحقيق جودة العملية التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، في ظل رعاية ودعم اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وتم اختيار المدارس الثلاث التي تمت زيارتها من قبل رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة بحيث تكون مدرسة ابتدائية و هي مدرسة عاطف بركات الإبتدائي وومدرسة إعدادية بنات حكومي وهي مدرس فاطمة الزهراء الإعدادي بنات ومدرسة إعدادية رسمي لغات وهي مدرسة الطائف الرسمية للغات، وجميعها متقدمة لتجديد الاعتماد حيث إن هذه المدارس قد تم اعتمادها قبل ذلك، وتتقدم لتجديد الاعتماد كل 5 سنوات.

وأشار "عجلان" إلي بأن المديرية بصدد تقديم 13 مدرسة للاعتماد في الفصل الدراسي الأول 2021-2022 خلال شهر نوفمبر.

وفي ختام الزيارة قام محافظ الإسماعيلية بإهداء درع المحافظة للدكتورة يوهانسن عيد، تقديرًا لدور الهيئة ومجهودها في دعم و تطوير المنظومة التعليمية كما قامت رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والإعتماد بإهداء درع الهيئة للواء اركان حرب شريف فهمي بشارة، تقديرا للمستوي المتميز الذي ظهرت به مدارس المحافظة.



اثناء اللقاء



جانب من اللقاء



خلال الاستقبال