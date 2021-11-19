ولى العهد البريطانى يشيد بجهود مصر فى حماية المرأة من التحرش والعنف

كتبت رباب فتحى

أشاد ولى العهد البريطاني الأمير تشارلز أمير ويلز، اليوم، الجمعة، بجهود مصر فى دعم المرأة وإصدار قانون لحماية المرأة من العنف خاصة حوادث التحرش.

جاء ذلك خلال حوار ولى العهد البريطانى مع سلمى مدحت وأحمد هشام مؤسسى تطبيق "ماتخافيش" لدعم السيدات نفسيا وقانونيا في مواجهة حالات التحرش الجنسي والمساعدة على تحسين جهود الدولة في هذا المجال، في إطار زيارته إلى الحرم اليوناني بالتحرير.

وأكد الأمير تشارلز على أهمية التصدي لكافة صور العنف والانتهاكات ضد المرأة.

كما وجه التحية لمؤسسي منصة talents arena التي تعمل على ربط الشركات بمهندسي البرمجيات، وقال إن التكنولوجيا التعليم ترسم مستقبل العالم حاليا خاصة في مجال التعليم.

وأثنى ولي العهد البريطاني على تمويل مبادرة flat 6 labs لتطبيق شفاء الذي يدعم الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

وفي إطار زيارته للحرم اليوناني، عقد ولي العهد البريطاني لقاءً مع عدد من ممثلي الشركات البريطانية العاملة لمناقشة النشاطات التي يقومون بها خاصة في مجال البيئة ودعم التكيف مع التغير المناخي ومواجهته، والتوعية في ذلك المجال.

كما حضر الأمير تشارلز فعالية لمبادرة flat 6 labs الممولة من قبل السفارة البريطانية لدعم شباب رواد الأعمال.

كما حرص وريث العرش البريطاني على التقاط صورة جماعية مع مجموعة من ممثلي المشروعات المستفيدة ووجه لهم التحية على جهودهم.

وكان الملكي الأمير تشارلز وصل فى وقت سابق اليوم إلى الحرم اليوناني بالتحرير لحضور مبادرة الأسواق المستدامة (SMI) ، حيث استقبلته وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

كما التقى الأمير تشارلز بمجموعة من رواد الأعمال المصريين للاستماع إلى تجاربهم ومناقشة فرص تنمية الأعمال الخضراء والمبتكرة في مصر.