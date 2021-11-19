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ورشة عمل لقسم التخدير وعلاج الألم بطب المنيا بمستشفى الكبد الجامعي

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:21 م
ورشة عمل لقسم التخدير وعلاج الألم بطب المنيا بمستشفى الكبد الجامعي جانب من ورشة العمل
المنيا - حسن عبد الغفار

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عقد قسم التخدير والعناية المركزية وعلاج الألم بكلية الطب بجامعة المنيا، يوم علمي وورشة عمل؛ استهدف تدريب شباب الأطباء والخريجين على التعامل مع حالات علاج الألم التداخلي وعلاج ألم الظهر والعمود الفقري والاعصاب والأورام، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. 
 
وأكدت الدكتورة أماني خيري رئيس القسم ورئيس ورشة العمل على أن اليوم العلمي تضمن عددا من المحاضرات العلمية عن علاج الألم المزمن والأورام؛ حاضرها نخبة من الأطباء من جامعات القاهرة والأزهر وأسيوط والمنيا، وعقبها تم التدريب العملي في غرف العمليات على عمليات علاج الألم التداخلي واستخدام الأجهزة الحديثة مثل التردد الحراري.
 
أقيم اليوم العلمي بمستشفى الكبد الجامعي، بحضور الدكتور تهامي عبد الله مدير المستشفى وعدد من الأطباء من داخل المحافظة وخارجها.
 
 
 
 
 

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