نقل شقيقان لقى حتفهما حرقا بعد توثيقهما بالسلاسل داخل منزلهما بالشرقية لمشرحة الأحرار

الشرقية: فتحية الديب

أمر أحمد قرطام، وكيل النائب العام بنيابة منيا القمح بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بنقل جثتى شقيقان لقى مصرعهما حرقا داخل منزلهما بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح، إلى مشرحة مستشفى الأحرار للتشريح.

تلقى اللواء محمد وإلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية سنهوت دائرة المركز ومصرع شقيقان.

دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط البحث الجنائي بمركز منيا القمح إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة "ا ش " ١٧ عاما وشقيقه " ش "١٤ عاما متوفيان نتيجة اشتعال النيران بمنزل قديم مبنى من الطوب الأبيض.

وتوصلت التحريات الأولية أن الأب كان قد قام بتوثيق نجليه بالسلاسل الحديدية لتأديبهما وذلك لتسببهما فى عمل مشاكل له ومساء اليوم، فوجئ الجيران بانبعاث النيران من المنزل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح.

فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الأب لاستجوابه وبيان سبب نشوب الحريق بالمنزل وتم تحرير محضر بالواقعة "40963 جنح منيا القمح" واخطار النيابة العامة.