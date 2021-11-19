مسئولة روسية: انخفاض الإصابات بكورونا فى العاصمة بنسبة 50%

قالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، إن مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة الروسية تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا.
وذكرت راكوفا، في مقابلة مع قناة "روسيا 24 " التلفزيونية اليوم الجمعة، أنه منذ انتهاء أيام العطلة الكبيرة الأخيرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية أكتوبر الماضى، انخفض معدل الإصابة بمرض كوفيد- 19 فى موسكو بنسبة 50%.
وأضافت راكوفا: "منذ نهاية أيام العطلة الكبيرة، انخفض المعدل الإجمالي للإصابات خلال هذه الفترة، بنسبة 50%، وفي المستشفيات بنسبة 455".
وسجلت السلطات الصحية الروسية 37 ألفا و374 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 9 ملايين و219 ألفا و912 إصابة.
وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بيان الخميس، أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة لروسيا.
وأشار البيان إلى تسجيل 1251 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 260 ألفا و335 شخصا.
وأضاف أن 36 ألفا و414 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة 7 ملايين و919 ألفا و250 شخصا.
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