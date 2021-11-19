مسئولة روسية: انخفاض الإصابات بكورونا فى العاصمة بنسبة 50%

وكالات الأنباء

قالت أناستاسيا راكوفا نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، إن مستوى الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى العاصمة الروسية تراجع بشكل ملحوظ مؤخرا.

وذكرت راكوفا، في مقابلة مع قناة "روسيا 24 " التلفزيونية اليوم الجمعة، أنه منذ انتهاء أيام العطلة الكبيرة الأخيرة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في نهاية أكتوبر الماضى، انخفض معدل الإصابة بمرض كوفيد- 19 فى موسكو بنسبة 50%.

وأضافت راكوفا: "منذ نهاية أيام العطلة الكبيرة، انخفض المعدل الإجمالي للإصابات خلال هذه الفترة، بنسبة 50%، وفي المستشفيات بنسبة 455".

وسجلت السلطات الصحية الروسية 37 ألفا و374 إصابة جديدة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) أمس الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 9 ملايين و219 ألفا و912 إصابة.