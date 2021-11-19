كوريا الجنوبية تؤسس قاعدة معلومات جديدة خاصة بتوحيد الكوريتين

وكالات الأنباء

قررت حكومة كوريا الجنوبية بناء قاعدة بيانات جديدة حول توحيد الكوريتين خارج سيئول، حيث سيتم نقل مركز المعلومات الحالى بعد توسيعه، وفقا لما صرح به مصدر حكومى اليوم الجمعة.

قال المصدر الحكومى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن وزارة الوحدة التى تتولى الشؤون بين الكوريتين شكلت في وقت سابق لجنة داخلية لمشروع نقل المركز، واختارت اللجنة موقعها بالقرب من مركز كوريا الدولي للمعارض في كويانغ، شمال غرب سيئول.

قامت الوزارة بتشغيل مركز المعلومات الخاص بكوريا الشمالية لأكثر من 30 عامًا في مرافق مستأجرة. وهو حاليًا في المكتبة الوطنية الكورية فى جنوب سيئول.

وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 44.5 مليار وون (37.6 مليون دولار أمريكي)، ومن المقرر أن يكتمل البناء في النصف الثاني من عام 2025.

وقال مسؤول بالوزارة "بمجرد تأكيد الميزانية ذات الصلة في الجمعية الوطنية، سنمضي قدما في إجراءات المتابعة"، بما في ذلك المشاورات مع سلطات مدينة كويانغ.

يعتبر مركز المعلومات المتعلق بكوريا الشمالية الذي تم تأسيسه في عام 1989، مركزا بحثيا للخبراء في الشأن الشمالي وغيرهم من المهتمين بالقضايا ذات الصلة، ويضم ما يقرب من 114,000 قطعة من المواد البحثية.