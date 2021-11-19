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صحف ووكالات الأنباء العالمية تبرز زيارة ولى العهد البريطانى وزوجته لمصر

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:29 ص
صحف ووكالات الأنباء العالمية تبرز زيارة ولى العهد البريطانى وزوجته لمصر الامير تشارلز وزوجته امام الاهرامات
كتبت ريم عبد الحميد

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أبرزت وكالات الأنباء العالمية الزيارة التاريخية التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وزوجته لمصر، وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال وصلا أمس الخميس إلى مصر، وهى الزيارة الأولى منذ 15 عاما، أملا فى تعزيز التسامح العلاقات الثنائية، وأشارت إلى أن الزيارة هى جزء من أول جولة ملكية للزوجين منذ بداية جائحة كورونا.

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا
الأمير تشارلز وزوجته كاميلا


وتحدثت الوكالة عن الترحيب الرسمى بالزوجين الملكيين واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، لهما فى قصر الاتحادية، قبل أن يلتقى الأمير بكبار رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

US News
US News


 

وقالت الوكالة إن الرئيس السيسي والأمير تشارلز ناقشا فى لقائهما جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وأيضا التعاون بين البلدين فى مجالات مثل الصحة والتعليم العالم، وفقا للرئاسة المصرية.

وأشارت الوكالة إلى ما كتبته السيدة انتصار السيسي على صفحتها على تويتر بعد لقائها مع كاميلا، ومناقشتهما جهود الحكومة المصرية لتمكين النساء.

من ناحية أخرى، قالت وكالة رويترز إن الأمير تشارلز دعا إلى جهود مشتركة للحفاظ على البيئة خلال زيارته معالم القاهرة التاريخية وأهرامات الجيزة، وأبرزت الوكالة قول ولى العهد البريطانى بأنه الأهرامات، مثل الدوائر الحجرية القديمة الأكثر تواضعا فى إنجلترا تذكرنا صلة كوكبنا التى نسيناها بمرور الزمن.

 

usa today
usa today


وقال الأمير تشارلز خلال لقائه مع شيخ الأزهر د.أحمد الطيب وعدد من الطلاب والمدرسين بأقدم جامعة فى العالم، إنه تم تذكيره بالعديد من الآيات القرآنية التى تتحدث عن أهمية الحفاظ على الكوكب.

وقال تشارلز: يجب أن ننتبه إلى هذه الحكمة ونعيد اكتشف الشعور المقدس بالتعلم العيش فى حدود لطبيعة بدلا من التفكير فى أن يمكننا الاستمرار فى تجاهلها.

وقال الأمير تشارلز إن بريطانيا ستكون مع مصر، التى من المقرر أن تستضيف قكة المناخ العام المقبل كوب 27، فى الكفاح الملحمة لحماية واستعادة بيئتنا.

 

 


 


زيارة الأمير تشارلز

الدوقة كاميلا

زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا لمصر

موعد زيارة الأمير تشارلز

الأمير شارلز

لقاء السيسي والأمير تشارلز

مباحثات السيسي والأمير تشارلز

قمة المناخ

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