صباح دافئ وشمس مشرقة.. طقس اليوم معتدل فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحالة الطقس بالمحافظة، والتي تشهد طقس معتدل وصباح دافئ وشمس مشرقة فى الساعات الأولى من الصباح، ولم تشهد المحافظة سقوط أمطار خلال الفترة الماضية بل شهدت أمطار خفيفة لبعض الوقت ولم تستمر أكثر من دقائق.





وتشهد المحافظة طقسا مستقرا وظهور الشمس، مع حالة البرد الخفيف فى ساعات الليل.

ومن ناحيته شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل لفصل الشتاء سواء من خلال أعمال للتطهير ومتابعة المعدات، وتطهير مخرات السيول والمرور عليها بشكل يومي للتأكد من نظافتها والتعامل الفورى مع المتعدين عليها.

وناشدت إدارة المرور بالمحافظة السائقين بتخفيف السرعات خاصة على الطرق السريعة الصحراوى والزراعى.

كما يعقد رؤساء الوحدات المحلية اجتماعات مكثفة برؤساء الوحدات القروية للمتابعة المستمرة لمخرات السيول وإزالة أى تعديات عليها وتطهيرها بشكل مستمر بالتنسيق مع مديرية الرى بالمنيا.





حالة الطقس في المنيا (1)







حالة الطقس في المنيا (2)







حالة الطقس في المنيا (3)







حالة الطقس في المنيا (4)



