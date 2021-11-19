شباب بنى سويف للرئيس السيسى: شكراً لمن منحنا حياة كريمة.. فيديو

بنى سويف - هانى فتحى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويبدأ عام جديد من الإنجازات والمضى قدماً فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث إنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذه المناسبة يتوجه مواطنو بنى سويف بالتهانى للقائد العظيم، الذين عبروا عن حبهم له لاهتمامه بالإنسان المصرى وصحة المصريين، والارتقاء بحياتهم.

قال عدد من المواطنين بمحافظة بنى سويف: كل سنة وأنت طيب يا ريس، الأب الروحى الذى أعاد الحياة للمواطن المصرى بحياة كريمة، شكرا على حياة كريمة، ويا رب يرزقك دايما الصحة ودايما فى أحسن حال، اليوم عيد ميلادك هو عيد ميلاد لكل المصريين والوطن العربى، نشكر ونُحيى رئيس الجمهورية، وإحنا فخورين بحضرتك، مصر تقدمت خلال الفترة الماضية فى ملفات كثيرة كلنا شعرنا بها.