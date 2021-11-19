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زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 24 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" للحكم

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 24 متهما بـ"لجان العمليات النوعية" للحكم المستشار شعبان الشامى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 3 سنوات، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، المنعقدة بطرة، حجز محاكمة 24 متهما فى القضية المعروفة بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة"، للحكم.

 

كانت النيابة قد اتهمت المتهمين بأنهم فى غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولى قيادة فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

 


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