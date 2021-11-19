روسيا تعرب عن استيائها لتعرض مجلس الجالية الروسية فى أمريكا لأعمال عدائية

واشنطن ( أ ش أ)

أعربت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن استيائها من التصرفات العدائية الأمريكية إزاء مجلس الجالية الروسية فى أمريكا ، ودعت واشنطن إلى الوقف الفورى لما وصفته باضطهاد ممثلى الجالية الروسية .

جاء ذلك فى معرض بيان أصدرته السفارة الروسية ونشر اليوم ، وذلك فى أعقاب ما أعلنه مجلس الجالية الروسية فى الولايات المتحدة أمس عن قيامه بتعليق كافة أنشطته بصورة مؤقتة بسبب تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ويستهدف أعضاء مجلس الجالية بزعم إنتهاكهم لقانون أمريكى خاص بتسجيل العملاء الأجانب .

يذكر أن هذا القانون صدر عام 1938 وينص على ضرورة قيام أى ممثل لمصالح قوى أجنبية بالكشف عن علاقته بالحكومة الأجنبية وتقديم معلومات بشأن أنشطته المتعلقة بذلك وموارده المالية .

وقالت السفارة الروسية فى بيانها: "إننا نشعر باستياء إزاء تصرفات الولايات المتحدة المعادية ضد مواطنينا التى يتم القيام بها بحجة الاشتباه فى العمل كعملاء أجانب فى الولايات المتحدة بدون تسجيل " .

وأضافت السفارة الروسية قائلة: "إن السفارة تعتبر التصرفات الأمريكية إزاء روسيا تصرفات غير ودية " .

وأكدت السفارة الروسية فى ختام بيانها مطالبتها بالوقف الفورى لعمليات إضطهاد ممثلى روسيا فى الولايات المتحدة.