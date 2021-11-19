رفع درجة الاستعداد بالإسماعيلية تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز والأحياء بمتابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة وذلك اعتبارًا من اليوم وحتي انتهاء فصل الشتاء وذلك بناءً علي تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

أكد محافظ الإسماعيلية علي ضرورة رفع حالة الاستعداد لدرجة الطوارئ بكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات ووجه باستمرار المتابعة التي تقوم بها الوحدات المحلية لتطهير كافة مسارات صرف الأمطار والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح وماكينات شفط المياه للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وكلف "بشارة" معاون المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة رؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى لسرعة اتخاذ ما يلزم حيال سقوط الامطار الغزيرة.

كما وجه بقيام مسئولى الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ خطة إعادة تمركز معدات شفط وكسح المياه للقطاعات الأكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار، كما أكد علي ضرورة تعاون كافة الجهات أثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني محافظة الإسماعيلية.