اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

دوقة كورنوال مغردة باللغة العربية: كان رائعا لقائى بالأهالى فى عزبة خير الله

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:06 م
دوقة كورنوال مغردة باللغة العربية: كان رائعا لقائى بالأهالى فى عزبة خير الله دوقة كورنوال الأميرة كاميلا
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علق الحساب الرسمي لأمير ويلز ودوقة كورنوال، بموقع تويتر، على زيارة الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا، لعزبة خير الله، مغردا باللغة العربية وكتب: "كان رائعا لقائي ببعض الأهالي في عزبة خير الله".

وتتفقد دوقة كورنوال عدد من المشاريع التى تدعمها بريطانيا بالمنطقة التى تمكن نساؤها من المساهمة بشكل فعال ليس فقط فى دعم مجتمعاتهن الصغيرة، وإنما أيضا المجتمع الأوسع، حيث ساهم عدد منهن فى توفير العباءات الطبية لمساعدة الأطباء فى محافظات مختلفة لمواجهة جائحة كورونا.

وركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية فى مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة، كما استمعت لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

تغريدة دوقة كورنوال
تغريدة دوقة كورنوال

 


دوقة كورنوال

كورنوال

عزبة خير الله

الأمير تشارلز

الأميرة كاميلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: الأمير تشارلز شاهد مع قرينته براعة الإنسان التى تتحدى الخيال عند الأهرام.. استياء فى الكونجرس من عدم نجاح جهود مواجهة القراصنة الروس.. وبيع نسخة نادرة من الدستور الأمريكى بقيمة 43.2 مليون دولار

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 02:18 م

البابا تواضروس يلتقى الأمير تشارلز.. قضايا المناخ أبرز محاور اللقاء

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:32 م

السفارة البريطانية بالقاهرة توثق زيارة الأمير تشارلز للحرم اليونانى.. صور

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:17 م

اهتمام الإعلام العالمى بزيارة ولى العهد البريطانى وقرينته لمصر.. أسوشيتدبرس: هدفها تعزيز التسامح والعلاقات الثنائية بين البلدين.. تليجراف: الأمير تشارلز شاهد مع زوجته براعة الإنسان التى تتحدى الخيال عند الأهرام

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة