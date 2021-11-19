دوقة كورنوال مغردة باللغة العربية: كان رائعا لقائى بالأهالى فى عزبة خير الله

كتب عبد الوهاب الجندى

علق الحساب الرسمي لأمير ويلز ودوقة كورنوال، بموقع تويتر، على زيارة الأمير تشارلز وزوجته الأميرة كاميلا، لعزبة خير الله، مغردا باللغة العربية وكتب: "كان رائعا لقائي ببعض الأهالي في عزبة خير الله".

وتتفقد دوقة كورنوال عدد من المشاريع التى تدعمها بريطانيا بالمنطقة التى تمكن نساؤها من المساهمة بشكل فعال ليس فقط فى دعم مجتمعاتهن الصغيرة، وإنما أيضا المجتمع الأوسع، حيث ساهم عدد منهن فى توفير العباءات الطبية لمساعدة الأطباء فى محافظات مختلفة لمواجهة جائحة كورونا.

وركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية فى مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة، كما استمعت لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.