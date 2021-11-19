حقوق الإنسان بالداخلية يقود جولات مفاجئة على أقسام المنوفية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالداخلية على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق (مديرية أمن المنوفية – مركز إصلاح وتأهيل شبين الكوم)، وذلك استمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية، للتأكد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

وشارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبى من جميع التخصصات، وزارت اللجنة عدد من دور الأيتام بنطاق المحافظة، وتوزيع بعض الهدايا العينية على المقيمين بها.