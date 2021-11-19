تعرف على مشروعات تطوير الريف بقرية أولاد أسماعيل فى المراغة بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى استهدافت 181 قرية داخل 7 مراكز على مستوى المحافظة، حققت أمال المواطنين، حيث وفرت المبادرة كل احتياجات المواطنين من خلال مجمعات خدمية ومدارس ومجمعات زراعية وبيطرية وتبطين للترع.

وتعد قرية أولاد إسماعيل إحدى قرى مركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج واحدة من القرى التى حظيت بنصيب كبير من تطوير البنية التحيتة، الأمر الذى أكد ثقة المواطن بالقرية والقرى المجاورة فى القيادة السياسية، وأن كل شيء وعدت به القيادة السياسية أصبح حقيقة واضحة جلية، وأصبحت الخدمات التى كان يتم السعى إليها من المدينة موجودة فعليا على أرض القرية.

اليوم السابع يقدم من خلال النقاط التالية أهم المشروعات الجاى تنفيذها حاليا ونسب التنفيذ:

1 - أعمال التشجير، حيث جرتزراعة 250 شتلة شجرة زيتون بطول 800 متر بطريق أولاد إسماعيل الغربي ليصبح عدد الشتلات التي تم زراعتها حتي الآن 700 شجرة بالطرق الموجودة بالقرية لخلق مناخى صحى مناسب بالإضافة إلى خلق مشروع إنتاجى.

2 – وبالنسبة للمجمعات الخدمية تم البدء فى إنشاء المجمع الزراعي والبيطري والانتهاء من صبة الخرسانية للسقف الدور الأول وبلغت نسبة التنفيذ 35% تقريبا والأعمال مستمرة من أجل الانتهاء من كافة الأعمال بالمجمع لخدمة أهالى القرية والنجوع التابعة لها.

3 - مجمع الخدمات المتكاملة، تم الانتهاء من بناء وعزل الدور الارضي به وبلغت نسبة التنفيذ 50%، ومازالت أعمال الاستكمال لنهو المشروع مستمرة وهو مجمع خدمات متكامل يلبى احتياجات المواطنين، حيث يوجد بداخله أفرع لكافة المصالح الحكومية التى يحتاج إليها المواطن.

4 - الأبنية التعليمية، جرى رفع كفاءة مجمع أولاد إسماعيل للتعليم الأساسي ونسبة 100% وهذا الأمر يؤدى بدوره على خلق بيئة تعلمية متميزة للطلاب من خلال فصول متميزة ووسائل تعليمة متطورة تهدف إلى خلق مناخى علمى يرتقى بمقدرات الأمة.

5 - تبطين الترع، حيث تم الانتهاء من بناء سور بارتفاع متر و20سم وبطول 150متر بعد الانتهاء من أعمال التبطين بترعة بني وشاح المرة وبامتداد قرية أولاد إسماعيل طريق جهينة الغربي، حفاظاً علي المارة.





مقاعد المدرسة بعد تطويرها



تطوير مجمع مدارس أولاد اسماعيل



توزيع أشجار الزيتون على الطرقات





زراعة أشجار الزيتون





الترعة بعد تطويرها





الاستمرار فى أعمال التطوير بالقرية





الانتهاء من تبطين ترعة أولاد إسماعيل بالمراغة





الأعمال الخاصة بتطوير قرية أولاد إسماعيل





مشروع سور بعد تبطين الترع بأولاد إسماعيل





إنشاء مجمع خدمات متكامل بقرية أولاد إسماعيل





أعمال التطوير بقرية أولاد إسماعيل

