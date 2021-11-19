تأمين كأس البطولة الأفريقية للسيدات في استاد الدفاع الجوي.. صور

كتب محمود عبد الراضي

حرص رجال الأمن على تأمين كأس البطولة الأفريقية للسيدات لكرة القدم المقامة في مصر، وسط تنظيم جيد وتأمين رائع من قبل الأجهزة الأمنية.

وأنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية استعدادها لتأمين نهائي دورى أبطال أفريقيا للسيدات لكرة القدم على استاد الدفاع الجوي، حيث تقام هذه البطولة في مصر، وسط إشادات بحسن التنظيم والتأمين.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية اللاعبين وغرف عقد المؤتمرات والملابس وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث سير المباراة حتى نهايتها.

واستضاف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، حيث ضمت المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني، أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.



تامين كأس افريقيا



جانب من تأمين كأس افريقيا