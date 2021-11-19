اليوم السابع
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بدء فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزارى بأثينا بمشاركة وزير الخارجية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:49 م
بدء فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزارى بأثينا بمشاركة وزير الخارجية وزير الخارجية سامح شكرى
أ ش أ

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بدأت اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزاري بأثينا بمشاركة وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الدول الأربع.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجي.


أثينا

شكري

وزير الخارجية

وزير الخارجية سامح شكرى

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