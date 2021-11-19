بدء فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزارى بأثينا بمشاركة وزير الخارجية

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بدأت اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزاري بأثينا بمشاركة وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الدول الأربع.

صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجي.