بدء فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزارى بأثينا بمشاركة وزير الخارجية

بدأت اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزاري بأثينا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الدول الأربع.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجي.
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بدأت اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة العامة للاجتماع الوزاري بأثينا بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الدول الأربع.
صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجي.
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