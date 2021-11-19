بالأسماء.. "أوقاف الأقصر" تهنئ 6 أئمة لمنحهم حافز التميز العلمى

الأقصر – أحمد مرعى

قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صدرت لـ6 أئمة بالأقصر القرارات الوزارية بمنحهم حافز التميز العلمى لحملة الدبلومة والماجستير.

وتوجه وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بخالص التهانى لأصحاب الفضيلة الأئمة بالمديرية الذين صدرت لهم القرارات الوزارية بمنحهم حافز التميز العلمى لحملة الدبلومة والماجستير، وهم كل من: (الشيخ أحمد عادل نور الدين عبدالغفور - الشيخ حسين محمد حسين إبراهيم - الشيخ عبدالرحيم عبدالرسول خضر - الشيخ أسامة محمود أحمد محمد - الشيخ محمد عبد الرازق محمد حسن - الشيخ بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد)، مشدداً على أنه سوف القرارات الوزارية لبقية المتقدمين لنيل حافز التميز العلمى للدرجات العلمية من "الدبلومة والماجستير والدكتوراه" وفق القواعد المتبعة.

وفى السياق نفسه، أكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه خلال العام الجارى تم اعتماد 10 مدارس علمية على مستوى المديرية، يحاضر فيها 50 محاضرا من الأئمة المتميزين بالمديرية بواقع 200 محاضرة شهريًا والعمل بها معلق نظرًا لجائحة كورونا، وتم اعتماد مركزين لإعداد محفظى القرآن الكريم على مستوى المحافظة مقيد بالصف الأول بها 83 طالبا ومقيدا بالصف الثانى بها 126 طالبة ومجموع الطلاب بها 209 طلاب والعمل بها معلق نظرا لجائحة كورونا، كما تم اعتماد (1) واعظة متطوعة بالمديرية، وتم اعتماد ( 9 ) مدارس من مدارس المساجد الجامعة الصيفية والعمل معلق بها حاليا نظرا لجائحة كورونا، وتم افتتاح مركز للثقافة الإسلامية بالمديرية والعمل به معلق نظرا لجائحه كورونا، وشدد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، على أنه يتم بالمديرية العمل يوميًا فى الاهتمام بالقطاع الدينى والدعوى هو من أولويات اهتمام الوزارة، حيث إنه القطاع الأهم فى منظومة العمل بوزارة الأوقاف، والذى يساهم وبشكل فعال فى بناء قضية الوعى وتشكيل وجدان الأمة.