اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 نوفمبر 2021 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تقرر حبس المتهم بقتل عامل فى أوسيم

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:32 م
النيابة تقرر حبس المتهم بقتل عامل فى أوسيم حبس متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل لاتهامه بقتل آخر، بعدما ضبطه المتهم داخل مسكنه في أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، أن عاملا عاد من عمله، وضبط المجني عليه داخل مسكنه، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين، وأصابه بعدة طعنات.

تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


حبس

قتل

اوسيم

خلافات

سرقة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة