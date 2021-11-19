النيابة تقرر حبس المتهم بقتل عامل فى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل لاتهامه بقتل آخر، بعدما ضبطه المتهم داخل مسكنه في أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، أن عاملا عاد من عمله، وضبط المجني عليه داخل مسكنه، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين، وأصابه بعدة طعنات.

تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.