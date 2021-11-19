النيابة تحقق مع طالب متهم بقتل مسنة في الدقهلية بعد إرشاده عن المسروقات

الدقهلية: شريف الديب

تباشر نيابة مركز المنصورة برئاسة محمود طارق وكيل النائب العام، التحقيقات مع الطالب المتهم بقتل سيدة مسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية، تحت إشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية.

وقد تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من كشف لغز العثور على سيدة مقتولة ومقيدة داخل منزلها بقرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة، تدعى آمال ل ر 62 سنة مدرسة على المعاش.

وتبين تورط إ أ 21 سنة طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة بأحد الجامعات الخاصة في المنصورة، وكشفت التحريات تسلل الطالب إلى المنزل لسرقة السيدة وقام بتقييدها وسرقة مشغولاتها الذهبية، لعلمه بأنها تعيش بمفردها وأبناؤها مسافرين خارج البلاد ، وزوجات أبنائها يقطنون أعلى العقار الموجودة به، وتبين أن المتهم له صلة قرابة بأحد زوجات أبناء السيدة المجني عليه ، وتوجه إلى المنزل وفتح البوابة الخارجية ، وكان يرتدي كاب و كمامة، ودخل للمنزل و قام يتقيد السيدة و طعنها حتى لفظت أنفاسه الأخيرة وقام بالاستيلاء على المشغولات الذهبية الخاصة به، وبمواجهة المتهم بالأدلة وكاميرات المراقبة التي رصدت لحظة دخوله، فانهار واعترف بارتكاب الجريمة، وارشد عن مكان المسروقات.

وأنهى الطب الشرعي تشريح جثمان السيدة وكتابة التقرير الفني بأسباب الوفاة، وقد أمرت النيابة بتسليم الجثمان إلى ذوية، وتم تشيع الجثمان إلى مثواها الأخير بالقرية.

يذكر أنه تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة الى مأمور مركز المنصورة، بالعثور على جثة سيدة مقتولة ومقيدة داخل منزلها فى ظروف غامضة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، من ضباط المباحث والأمن العام للوصول إلى الجاني ومرتكبي الحادث.