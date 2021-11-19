المغرب: مليونى شخص تلقوا الجرعة الثالثة من "لقاح كورونا"

روسيا اليوم

أعلنت وزارة الصحة المغربية ان عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 1595530 شخصا، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 24380750 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 1224 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 5609 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقيي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 22495149 شخصا.

يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.