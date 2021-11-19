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المصريون يهنئون الرئيس السيسى بعيد ميلاده: نفتخر بكونك زعيما وطنيا "فيديو"

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:27 م
المصريون يهنئون الرئيس السيسى بعيد ميلاده: نفتخر بكونك زعيما وطنيا "فيديو" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب عبد اللطيف صبح

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبدأ عاما جديدا من الإنجازات والمضى قدما فى بناء الجمهورية الجديدة.

وحرص المصريون من مختلف المحافظات على توجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ميلاده، ورصدت كاميرا "اليوم السابع" تهنئة المواطنين للرئيس السيسى، وقال محمود طه: "كل سنة وأنت طيب يا ريس وفى أحسن صحة وأحسن حال".

 

وقال بلال صابر: "ربنا يخليك لينا، هناك مزيد من التطورات والإنجازات لشعب مصر، ربنا يخليه لشعب مصر، راجل محترم ومتواضع وقدم الكثير من الإنجازات والتطور للأفضل".

 

وقال سمير محمد: "عقبال 100 سنة تطور ونجاح"، وتمنى المصريون للرئيس السيسى أعواما مجيدة وسعيدة ومزيد من القوة للاقتصاد المصرى فى ظل قيادته، وقال المواطن على مفتاح عبد النبى: "البلد تشهد إنجازات عديدة منها تطور الطرق والمدن الجديدة".

 

وأكد المواطنون ان الرئيس السيسى يبذل قصارى جهده لتوفير الأمن والأمان وتحقيق الرفاهية للمواطن، وتوفير الرعاية الصحية للمواطن محدود الدخل، وقال محسن أبو حسين: "شعب مصر كله معاك ويؤيدك ويفتخر بكونك رئيس وزعيم وطنى".


الرئيس السيسى

السيسي

عيد ميلاد الرئيس

عيد ميلاد السيسي

عيد ميلاد السيسى

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