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القبض على المتهم بقتل عامل عاد من عمله وضبطه بمسكنه في أوسيم

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 05:32 ص
القبض على المتهم بقتل عامل عاد من عمله وضبطه بمسكنه في أوسيم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل آخر يرتبط بعلاقة بوالدته، بعدما ضبطه داخل مسكنه في أوسيم، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، أن عامل عاد من عمله، وضبط المجني عليه داخل مسكنه بصحبة والدته، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين،  وأصابه بعدة طعنات.

تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم،  من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة،  وتولت النيابة التحقيق.


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