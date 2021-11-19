العمليات المشتركة بالعراق تدعو المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية الاحتجاج

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دعت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقي - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن القوات الأمنية مستمرة منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات في تأمين سلامة المتظاهرين، والتصدي لمحاولات بعض العابثين لإحداث الفوضى ومحاولات جر التظاهرات خارج نطاق السلمية، داعية المتظاهرين إلى إبداء نفس الشعور والحفاظ على السلمية وعدم الاحتكاك والاعتداء على قوات الأمن، في إطار الحرص الكبير على وحدة العراق وسلامة أبنائه.

وتابع البيان أن دعوة قيادة العمليات المشتركة موصولة لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والمدونين إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية وعدم التأجيج والتصعيد غير الحقيقي وغير المبرر، والعمل على اعتماد المعلومة من مصادرها الحقيقية للعبور بالعراق إلى بر الأمان وتجاوز جميع الإشكاليات في إطار القانون والدستور.