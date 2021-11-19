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السفير البريطانى يوجه الشكر للمصريين على الترحيب الحار بزيارة الأمير تشارلز

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:37 م
السفير البريطانى يوجه الشكر للمصريين على الترحيب الحار بزيارة الأمير تشارلز جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة
أ ش أ

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وجه السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى، مساء اليوم الجمعة، الشكر لولى العهد البريطانى الأمير تشارلز ودوقة كورنوول على زيارتهما مصر، وللمصريين على الترحيب الحار خلال الزيارة.

 

وكتب السفير البريطانى -فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- "من روعة الأهرامات، إلى عجائب مكتبة الإسكندرية الجديدة، أشكر صاحبى السمو الملكى على قدومهما هنا، أشكر مضيفينا المصريين على الترحيب الحار، لقد عاودنا التواصل بيننا بالفعل".

 

كما نشر بايلى مجموعة من الصور لامير ويلز وقرينته، خلال الزيارات التى قاما بها فى القاهرة والإسكندرية، وكان وريث العرش البريطانى ودوقة كورنوول قد غادرا مصر، فى وقت سابق اليوم، فى ختام زيارة استمرت لمدة يومين.

 


السفير البريطاني

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زيارة الأمير تشارلز

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العلاقات المصرية البريطانية

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