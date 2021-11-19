وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان - ان الرئيس الغزواني يرافقه وفد هام يضم - بالاضافة إلى السيدة الاولى الدكتورة مريم بنت الداه - وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزيرة التجارة والصناعة النهى بنت مكناس ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير التحول الرقمي عبد العزيز ولد الداهي ووزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين بالاضافة الى وفد من رجال المال والاعمال.