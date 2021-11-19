الرئيس الأمريكى يستأنف مهامه الرئاسية بعد تفويض نائبته مؤقتا

كتبت: نهال أبو السعود

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن استأنف مهامه الرئاسية يوم الجمعة، بعد نقل السلطة مؤقتًا إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس أثناء خضوعه للتخدير لإجراء تنظير القولون.

ووفقا للتقرير، أعلنت جين بساكى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض فى وقت سابق عن تولى هاريس اختصاصات الرئيس مؤقتا لحين عودته، وقالت بساكى فى بيان أن هاريس ستعمل من مكتبها فى الجناح الغربى بينما يخضع بايدن للتخدير.

ومن المعتاد أن يتولى نائب الرئيس سلطات الرئاسة بينما يخضع الرئيس لإجراء طبى يتطلب التخدير، فعل ذلك نائب الرئيس ديك تشينى فى مناسبات عديدة عندما خضع الرئيس آنذاك جورج دبليو بوش لفحص القولون الروتيني.

ينص القسم 3 من التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة على أنه يمكن للرئيس إرسال رسالة إلى رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ يعلن فيه أنهم غير قادرين على القيام بصلاحيات وواجبات منصبه، وإلى أن يرسل إليهم إعلانًا مكتوبًا بخلاف ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه الصلاحيات والواجبات كرئيس بالنيابة.

ويعتبر بايدن هو أكبر رئيس لولاية أولى فى تاريخ الولايات المتحدة، وآخر تحديث شامل للتاريخ الطبى لبايدن جاء قبل ما يقرب من عامين عندما أصدرت حملته الرئاسية ملخصًا من ثلاث صفحات عن تاريخه الطبى فى ديسمبر 2019.