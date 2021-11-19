اليوم السابع
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"الخارجية" تحيى ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:39 م
"الخارجية" تحيى ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995 وزير الخارجية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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تحل اليوم الذكرى 26 لرحيل شهداء مصر ضحايا التفجير الإرهابي لسفارتنا في باكستان عام 1995، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر إن ذكراهم ستظل وكافة الشهداء، حاضرة في وجدان المصريين، يستلهمون منها أسمى معاني التضحية والفداء، مؤكدا أن مصر ستمضى في جهودها بعزيمة لا تلين لاستئصال آفة الإرهاب.
 
 
 
 

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