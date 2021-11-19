"الخارجية" تحيى ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995

تحل اليوم الذكرى 26 لرحيل شهداء مصر ضحايا التفجير الإرهابي لسفارتنا في باكستان عام 1995، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر إن ذكراهم ستظل وكافة الشهداء، حاضرة في وجدان المصريين، يستلهمون منها أسمى معاني التضحية والفداء، مؤكدا أن مصر ستمضى في جهودها بعزيمة لا تلين لاستئصال آفة الإرهاب.
"الخارجية" تحيى ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995الجمعة، 19 نوفمبر 2021 01:39 م
وزير الخارجية سامح شكرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
شكرى يتوجه إلى أثينا للمشاركة فى اجتماع وزارى مع نظرائه من اليونان وقبرص وفرنساالخميس، 18 نوفمبر 2021 10:15 م
"شكرى" يستعرض جهود مصر لإعادة إعمار غزة ويؤكد ضرورة دعم السلطة الفلسطينيةالأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:32 م
"شكرى" يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المُحدد الشهر القادمالإثنين، 15 نوفمبر 2021 04:28 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة