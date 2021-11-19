"الخارجية" تحيى ذكرى شهداء تفجيرات السفارة المصرية بباكستان عام 1995

كتب أحمد جمعة

تحل اليوم الذكرى 26 لرحيل شهداء مصر ضحايا التفجير الإرهابي لسفارتنا في باكستان عام 1995، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر إن ذكراهم ستظل وكافة الشهداء، حاضرة في وجدان المصريين، يستلهمون منها أسمى معاني التضحية والفداء، مؤكدا أن مصر ستمضى في جهودها بعزيمة لا تلين لاستئصال آفة الإرهاب.