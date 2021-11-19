اليوم السابع
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التعليم: نستهدف زيادة نسبة خريجى المدارس الفنية الذين يعملون فى مجال تخصصاتهم لـ80% عام 2030

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 04:00 ص
التعليم: نستهدف زيادة نسبة خريجى المدارس الفنية الذين يعملون فى مجال تخصصاتهم لـ80% عام 2030 وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى:  نستهدف زيادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم لـ 80% عام 2030 مقارنة بـ 30% عام 2014، مع  زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية لـ 20% عام 2030 مقارنة بـ 3% عام 2014.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخطة الوطنية لتطوير التعليم الفنى، تستهدف، خفض كثافة الطلاب بالفصل إلى 30 طالباً عام 2030 مقارنة بـ38 طالباً فى 2014، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهنى من إجمالى التعليم الفنى لـ30% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.
 
كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث و الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا، وتوحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتان أسبوعيا اسوة بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي) وتوحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم الفني فى جميع التخصصات في صفوف النقل، وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي بحيث تكون النهائية الصغرى 50% من النهاية الكبرى.
 
وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أن ذلك يأتى فى إطار تعديل الخطط الدراسية للمواد الثقافية ومن بينها اللغة الإنجليزية بمدارس التعليم الفنى" صناعى وزراعى وتجارى وفندقى ومدارس التعليم المهنى المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية.
 

التربية والتعليم

خريجى التعليم الفنى

زيادة خريجى التعليم الفنى

اخبار مصر

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