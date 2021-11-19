اليوم السابع
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الإدارة الأمريكية تصدر إنذارا للطيارين العاملين فى إثيوبيا بسبب العنف

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:20 م
الإدارة الأمريكية تصدر إنذارا للطيارين العاملين فى إثيوبيا بسبب العنف جانب من العنف فى اثيوبيا
كتب وكالات

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أصدرت الإدارة الأمريكية، إنذارا لطيارى الرحلات الجوية من وإلى إثيوبيا، على خلفية النزاع العسكرى المتواصل فى هذا البلد، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وحذرت إدارة الطيران الفدرالية، فى هذا الإنذار من أن الطائرات قد تتعرض للاستهداف المباشر وغير المباشر بنيران أسلحة أرضية أو صواريخ أرض-جو، لدى هبوطها أو إقلاعها فى مطار بولى الدولى فى أديس أبابا، وهى من أكثر المطارات اكتظاظا فى القارة الإفريقية.

 

وأشارت الإدارة الفدرالية إلى غياب أى مؤشرات على وجود نية لدى أى من أطراف النزاع لتهديد الطيران المدني، مشددة فى الوقت نفسه على أن الخطر على الطائرات سيتزايد إذا تمكنت قوات "الجبهة الوطنية لتحرير تيغراي" المتمردة من محاصرة العاصمة.

 

ولفتت الإدارة إلى أن القوات المتمردة تملك على الأرجح أسلحة مختلفة من شأنها استهداف الطائرات، بما فى ذلك قذائف صاروخية وأسلحة مضادة للدبابات ومدفعية مضادة للجو ومنظومات دفاع جوى محمولة قادرة على ضرب أهداف على ارتفاع يصل 7.6 ألف متر فوق الأرض.

 

وكانت الولايات المتحدة قد أجلت طاقمها الدبلوماسى غير الضرورى من إثيوبيا ونصحت الرعايا الأمريكيين بمغادرة هذا البلد فورا، على خلفية النزاع المتصاعد وإعلان حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد حالة الطوارئ فى عموم البلاد مع مواصلة القوات المتمردة تقدمها نحو أديس أبابا.

 


الإدارة الأمريكية

أمريكا

اثيوبيا

جبهة تيجراى

ابى احمد

العنف في اثيوبيا

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