استعداد أسطول سيارات ومعدات فرق الطوارئ بمطروح لموجة الأمطار

مطروح - حسن مشالي

أجرى تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا، من مدينة مرسى مطروح، لتمركز أسطول سيارات ومعدات فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، استعدادا لموجة الأمطار المتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة.

ورفعت أجهزة محافظة مطروح، حالة الطوارئ استعداداً للتعامل مع آثار الأمطار، والتي ستكون متوسطة والغزيرة – بحسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وقال محمد خضر المتحدث الرسمي ومساعد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الدكتور إبراهيم خالد رئيس الشركة، رفع درجة الاستعداد القصوى في قطاعات الشركة، ووضع فرق الطوارئ في حالة استعداد تام، للانتشار حسب خطة وخريطة للمناطق المحتمل تأثرها، والعمل فور سقوط الأمطار لإزالة تجمعات المياه، من المناطق والشوارع المختلفة، والتحرك الفوري لإزالتها.

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مبكرة، وإضافة معدات جديدة من بينها 5 طلمبات حديثة لشفط المياه ودفعها لمسافات كبيرة، مع رفع حالة الطوارئ في قطاعات الشركة بشكل دائم، طوال فصل الشتاء، للتعامل مع آثار سقوط الأمطار، خاصة أن المحافظة ساحلية وتشهد سقوطاً للأمطار بشكل متكرر.

وأشار "خضر" إلى جاهزية أسطول سيارات ومعدات الشركة، والأطقم العاملة عليها، لتكون في حالة طوارئ، مع بداية فصل الشتاء وحتى نهايته، كما نفذ قطاع الصرف الصحي، أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وشبكات وشنايش شبكة تصريف مياه الأمطار، وتطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي وشنايش تصريف مياه الأمطار، والتأكد من مدي الجاهزية والفاعلية، لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.

كما تم مراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه، والفاكيوم، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وسيارات التدخل السريع، والسيارات المدمجة، وسيارة السيول، والطلمبات المتنقلة ذات السعات المختلفة، والبدالات ذات سعات النقل والسرعة العالية، للدفع بها إلى المناطق الساخنة.

وأضاف المهندس محمد منصور رئيس قطاع الدعم الفني بالشركة، بأن هناك أكثر من تمركز للسيارات والمعدات، داخل مدينة مرسى مطروح، وهناك تمركزات واستعدادات في جميع مدن المحافظة، مؤكدا على سلامة وجاهزية جميع السيارات والمعدات، وهي حاليا في حالة تأهب للتحرك للعمل في أية منطقة تحدث فيها تجمعات لمياه الأمطار.