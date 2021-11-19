استعدادات بالمركز الثقافى اليسوعى بالإسكندرية لاستقبال زوجة ولى عهد بريطانيا

كتبت رباب فتحى

يستعد المركز الثقافي اليسوعي (جزويت) بالإسكندرية، اليوم الجمعة، لاستضافة دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى، وسيكون هناك عدة مناقشات مع مجموعة من الأطفال الموهوبين تم تدريبهم على ورش كتابة السيناريو، وجولة داخل معرض "بورتوريه" .



معرض المركز الثقافى اليسوعى

ويسلط المعرض الضوء على عدد من الشخصيات المصرية من الإسكندرية وكان لها تأثيرا في المجتمع والعالم منهم هند رستم، توفيق الحكيم، الفنانة نيللي، وذلك لتأكيد دور الفن في تعزيز الثقافة المصرية.

جانب من الاستعدادات

وخلال زيارة أمير ويلز ودوقة كورنوال لمصر التي تستمر لمدة يومين، تفقدا عدد من البرامج والمؤسسات المعنية بمجالات يلتزمان بدعمها، ويركز أمير ويلز على المسائل البيئية، والحوار بين الأديان، وحفظ التراث، وتوفير الوظائف والفرص للشباب والشابات، بينما تواصل دوقة كورنوال التزامها بدعم النساء، إلى جانب تعليم الفتيات، وزارا صاحبا السمو الملكى عددا من المواقع التى لها أهمية ثقافية ودينية وبيئية فى أنحاء البلاد.

وتأتي هذة الزيارة مباشرة بعد استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخى 26، وإعلان استلام مصر رئاسة قمة العمل المناخى 27 فى سنة 2022، ولدى أمير ويلز اهتمام عميق وراسخ بقضية التغير المناخي، ويأتي البحث عن سبل عملنا معا للتصدى لتغير المناخ علي اولويات زيارته الحالية.