إغلاق 27 محلا تجارىا لعدم إستكمال إجراءات الترخيص بحى شرق سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، بالاشتراك مع قسم ثان سوهاج التابع لمديرية الأمن ؛ بحملة مكبرة لتنفيذ قرار غلق إداري لمحلات تجارية لعدم استكمال إجراءات الترخيص بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة بعقار مخالف، وذلك بحضور اللواء أحمد عزيز مساعد مدير أمن سوهاج والمقدم عادل محروس نائب مأمور قسم ثان سوهاج والمقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج صرح بذلك المحاسب عامر عوض رئيس حى شرق سوهاج.

وأشار عوض أن الحملة تضمنت إزالة إعلانات مخالفة بمختلف قطاعات الحي ورفع إشغالات وتعديات على نهر الطريق وتحرير محاضر للمخالفين وتم تنفيذ إغلاق 27 محل تجاريى إغلاقا إداريا وهذه الحملات مستمرة وتأتي في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة متابعة تراخيص المحلات التجارية ورفع الإعلانات المخالفة ورفع الإشغالات.

يذكر أن الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل، والمساحات الخضراء، بالطرق والشوارع بمختلف مدن وأحياء وقرى المحافظة، بزراعة 490 شجرة بشوارع الحي.

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس حي شرق، أنه تم زراعة الأشجار بطريق الكورنيش الشرقي، والكورنيش الغربي لمدينة سوهاج، وشارع بورسعيد، وكذلك أمام الملاعب المفتوحة، وشارع المدارس بمدينة ناصر، وأمام مستشفى الرمد، ومحيط بنك الإسكندرية بميدان جمال عبد الناصر، وأمام الثانوية العسكرية، والمدرسة الزخرفية، وشارع التحرير، وشارع أسيوط/سوهاج، مشيرا إلى أنه جاري استكمال باقي المناطق وزراعة المزيد من الأشجار بنطاق الحي.



الإنتهاء من أعمال الإزالة



إزالة مبنى مخالف بحى شرق



إزالة إحدى المخالفات



رئيس حى شرق بتابع الحملة



قوات الشرطة تقوم بتامين الحملة



وضع انذار الغلق الادارى



تسجيل بيانات لمحل المخلف



رفع الاعلانات المخالفة



اعمال الإغلاق لمخل مخالف



اغلاق ادارى لإحدى المحلات



رفع اللافاتات المخالفة



رئيس الحى ورئيس مباحث قسم ثان سوهاج



الحملة بتامين من شرطة



أعمال اغلاق وتشميع المحلات بحى شرق سوهاج