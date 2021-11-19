إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق الإسكندرية الصحراوي

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق إسكندرية الصحراوي في الجيزة اليوم الجمعة، وانتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوي، انتقل على الفور رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تشهد العديد من الطرق يوميا وقوع الحوادث المرورية التى يكون السبب الرئيسى فيها قائد السيارة لعدم درايته بخطورة الأخطاء التى يرتكبها أثناء القيادة على الطرق، وهناك بعض النصائح لتجنب الحوادث المرورية.

1- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث تمثل خطورة داهمة، لأنها تفقد قائد المركبة التركيز، وعدم التحكم فى السيارة أثناء الدورانات بالمحاور وتعرض حياتك للخطر.

2-تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

3 - الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة والسرعة المفرطة.

4 - عدم ربط حزام الأمان .

5- تجنب القيادة أثناء وجود أتربة وشبورة لأن الحوادث المرورية بسبب عوامل الطقس تتراوح من 5 إلى 6%.

6 -عدم السير بطرق لا تعرفها لأن عدم صلاحية الطرق تسبب فى فقدان الأرواح.

7-عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.

8-عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.

9-الصيانة الدورية للسيارات لعدم حدوث قطع فرامل أو انفجار إطارات السيارات.

10-تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.