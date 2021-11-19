أهالى شارع عادل المصرى بالعامرية فى الإسكندرية يطالبون برصفه.. ومديرية الطرق ترد

كتبت: شيماء حمدى - الإسكندرية جاكلين منير

أرسل القارئ عطية الفاخرى، من أهالى شارع عادل المصرى أمام مسجد الحسين العامرية في الإسكندرية مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع لرصف الشارع للتسهيل على الأهالي الحركة وسير الأطفال لمدارسهم، خاصة أنه تم رصف الشوارع المجاورة بالمنطقة.

وأكدت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالإسكندرية، أنه جارى عرض شكوى المواطن عطية الفاخرى، من أهالى شارع عادل المصرى أمام مسجد الحسين العامرية، على المحافظ لتوفير الاعتماد اللازم لرصف الشارع، حيث خطة الرصف يجرى وضعها سنويا وتقوم المديرية بتنفيذ الخطة الموضوعة سلفا بالاعتماد المالى الموافق عليه.





رصف الشارع

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".