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أهالى القاهرة والجيزة يهنئون الرئيس بعيد ميلاده: حقق طموحات المصريين.. فيديو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 09:12 م
أهالى القاهرة والجيزة يهنئون الرئيس بعيد ميلاده: حقق طموحات المصريين.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب عبد اللطيف صبح

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويبدأ عام جديد من الإنجازات والمضى قدما فى بناء الجمهورية الجديدة.

وحرص المصريون من محافظتى القاهرة والجيزة على توجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ميلاده، ورصدت كاميرا "اليوم السابع" تهنئة المواطنين بالقاهرة والجيزة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المواطنون أن الرئيس السيسى نجح فى ضبط البلاد واستعادة الأمن والأمان، كما حقق الكثير من الإنجازات التى تفوق آمال وطموحات المصريين، مؤكدين أن مصر فى تقدم وازدهار تحت قيادة الرئيس السيسى.

وتمنى المصريون أن تحقق الدولة المصرية خلال العام الحالي إنجازات تعادل 10 أمثال ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، قائلين: "لم نكن نحلم بتلك الإنجازات"، مؤكدين أن إنجازات الرئيس السيسى واهتمامه بالشباب من أبرز الإنجازات، إلى جانب القضاء على العشوائيات وتطوير الطرق والكبارى.

 

 


عيد ميلاد السيسي

عيد ميلاد السيسى

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى

عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسى

عيد ميلاد الرئيس

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