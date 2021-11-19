اليوم السابع
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أهالى الإسكندرية فى عيد ميلاد الرئيس السيسى: بنحبك يا قائد.. فيديو

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 11:51 م
أهالى الإسكندرية فى عيد ميلاد الرئيس السيسى: بنحبك يا قائد.. فيديو شاب سكندرى يهنئ الرئيس السيسى بعيد ميلاده
الإسكندرية - جاكلين منير

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويبدأ عام جديد من الإنجازات والمضى قدماً فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذه المناسبة يتوجه مواطنو الاسكندرية بالتهانى للقائد العظيم، الذين عبروا عن حبهم له لاهتمامه بالإنسان المصرى وصحة المصريين، والارتقاء بحياتهم.

 

قال عدد من مواطنى الإسكندرية: كل سنة وأنت طيب، وربنا يخليك لمصر، وعقبال 100 سنة، ودايما فى تطور، ومن نجاح لنجاح، ربنا يخليك لينا، ودايما فى تطور وشكرا على الانجازات اللى بتقدمها لشعب مصر.

وأضاف عدد من مواطنى الإسكندرية، الرئيس السيسى وش السعد على البلد، بتقدم كل خير وكل ما فى استطاعتك حضرتك وكل السادة المسئولين بتقدموا كل الخير للبلد، الرئيس السيسي بيعمل كل حاجة حلوة لمصر، هتفضل موجودة على طول، بيعمل بصمة في بلده، كل حاجة اتغيرت للأحسن، ربنا يخليك لشعب مصر، الرئيس السيسى راجل محترم ومتواضع وبيقدم إنجازات للبلد لم نراها من قبل، يوجد تطور في كل حاجة وكل يوم للأحسن فى عهده، تابعنا العديد من التطورات، ربنا يخليك لمصر، وميحرمناش منك وربنا يخليك لينا.. بنحبك ياريس.


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