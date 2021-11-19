أهالى الأقصر يهنئون الرئيس السيسى بعيد ميلاده: شكرا على الحياة الكريمة

الأقصر - أحمد مرعى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويبدأ عام جديد من الإنجازات والمضى قدماً فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث إنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وفى هذه المناسبة يتوجه مواطنو الأقصر بالتهانى للقائد العظيم، الذين عبروا عن حبهم له لاهتمامه بالإنسان المصرى وصحة المصريين، والارتقاء بحياتهم.

قال مواطن أقصرى: أنا ابنك يا ريس، وبقول لك كل سنة وأنت طيب وصحة وسعادة وراحة بال، كل عام وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة، شكراً ليك يا ريس على الحياة الكريمة، والأمن والأمان، شكرا على مشروعات الطرق والكبارى التى سهلت الانتقال من مكان لآخر، شكرا على المواصلات التى سهلت نقل البضائع لأى شبر على أرض مصر.