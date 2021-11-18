ولايتان نمساويتان تعلنان العودة للإغلاق الشامل بسبب تفشى كورونا

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قرر حاكما كل من ولايتي النمسا العليا "توماس ستيلزر"، وسالزبورج "ويلفريد هاسلاور" إغلاق الولايتين تماما بسبب ارتفاع إصابات وباء كورونا بشكل سريع، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وقال ستيلزر - في تصريح اليوم الخميس إنه لم يكن من مؤيدي إغلاق الولاية، ولكن الاستغاثات المتكررة التي جاءته من المستشفيات دفعته لاتخاذ القرار.

وأكد هاسلاور أن إغلاق المدارس ضرورة للحد من الارتفاع المستمر في الإصابات بكورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم التنسيق مع وزير التعليم "هاينز فاسمان"، معتبرا أن إغلاق المدارس له أهمية كبيرة، لأن أطفال المدارس ينقلون العدوى أيضًا إلى والديهم، حيث تم رصد العديد من الإصابات الجديدة في هذه الفئة العمرية.

من جانب آخر، ذكرت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا واصلت قفزاتها السريعة، حيث سجلت البلاد 15 ألفا و145 إصابة جديدة، و55 حالة وفاة، خلال 24 ساعة.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة النمساوية اجتماعا استثنائيا صباح غد الجمعة، وسط توقعات قوية بإصدار قرار الإغلاق التام للبلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل لمواجهة الأزمة المتفاقمة.