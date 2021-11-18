وزير خارجية لبنان يبحث بموسكو إمكانية الحصول على صور الأقمار الصناعية لانفجار بيروت

وكالات الأنباء

أكد وزير الخارجية اللبنانى، عبدالله بو حبيب، اليوم الخميس، أنه يعتزم خلال زيارته لروسيا السبت المقبل، مناقشة إمكانية تقديم موسكو صور الأقمار الصناعية لانفجار مرفأ بيروت الذى وقع فى 4 أغسطس 2020.

ووفقا لما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بو حبيب عقب لقاء مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي "بحثت مع الرئيس زيارتي إلي موسكو السبت المقبل"، مشيرا إلى أنه يعتزم بحث إمكانية تقديم روسيا صورا للأقمار الصناعية لموقع انفجار مرفأ بيروت إلى لبنان، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اللبناني.

وأضاف "هذا الأمر (صور الأقمار الصناعية) طلبه الرئيس ميشال عون، وسأبحثه خلال زيارتي".

وحول إمكانية وساطة روسيا وإرسالها موفدا إلى لبنان لحلحلة الأوضاع المتأزمة سياسيا قال وزير الخارجية اللبناني: "سأبحث هذا الأمر مع المسؤولين الروس ولا أعرف إن كان هناك إمكانية لذلك".

يشار إلى أن قاضي التحقيق في الحادث كان قد أصدر أوامر ضبط وإحضار لعدد من الوزراء في حكومة دياب، لكنهم امتنعوا عن المثول أمامه، بدعوى أن بيطار ليس له صلاحية مقاضاتهم.