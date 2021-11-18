مصرع طفلة تناولت عقار طبي بالخطأ في العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيبت طفلة بتسمم نتيجة تناولها عقار طبي بالخطأ، مما أسفر عن وفاتها في العجوزة، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة نتيجة تناولها عقار طبي بالخطأ، وتبين أن الطفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، تناولت عقار طبي دون قصد خلال اللعب، مما أسفر عن إصابتها بتسمم، وفارقت الحياة.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.