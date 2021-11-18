اليوم السابع
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فصل الكهرباء عن بعض مناطق مدينة بنى سويف.. اعرف التفاصيل

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:00 ص
فصل الكهرباء عن بعض مناطق مدينة بنى سويف.. اعرف التفاصيل قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، فصل التيار عن بعض المناطق والأحياء بمدينة بنى سويف، اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12.30 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة، وذلك على النحو التالى اليوم الخميس عن "جزء من التأمين، نهاية عبد السلام عارف، المؤتمرات، الشرطة العسكرية، شرطة الآثار، مساكن الإيمان".

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف يتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.


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