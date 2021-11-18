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ضبط 4.5 طن ملح طعام ومخلل مجهول المصدر بحملة تموينية فى بنها

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:09 م
ضبط 4.5 طن ملح طعام ومخلل مجهول المصدر بحملة تموينية فى بنها مخللات فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط 250 باكتة ملح طعام بإجمالى وزن 2.5 طن ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمخزن مواد غذئية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة ثان بنها، كما تم ضبط 20 برميل مخلل بإجمالى وزن 2 طن مخلل مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، بمصنع مخلل بدون ترخيص دائرة قسم شرطة أول بنها.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 قاروصة سجائر بكل قاروصة 10 علب، بإجمالى 300 علبة، بمحل لبيع السجائر بدائرة قسم شرطة أول بنها، لقيامه بتجميع السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى المعلن عنه لجمهور المستهلكين بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة من ذلك، وتحررت محاضر بالوقائع المختلفة، وعرضها على النيابة لاتخاذ شئونها.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

مخلل فاسد

ملح طعام فاسد

سجائر مجهولة المصدر

بنها

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