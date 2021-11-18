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شعبة الأسماك: استقرار ملحوظ فى أغلب الأنواع بسوق الجملة اليوم

الخميس، 18 نوفمبر 2021 05:00 ص
شعبة الأسماك: استقرار ملحوظ فى أغلب الأنواع بسوق الجملة اليوم أسماك ـ أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشفت شعبة الأسماك في الغرفة التجارية في القاهرة، عن وجود استقرار ملحوظ في أغلب الأنواع في سوق الجملة اليوم ، حيث سجل البلطى 22 إلى 25 جنيها للكيلو اليوم، الخميس، البلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها للكيلو، السمك الفيلية من 30 إلى 110 جنيهات حسب الطلب، قشر بياض من 80 إلى 110 جنيهات مسجلا بعض الصعود، قراميط من 10 إلى 20 جنيها ثعابين من 50 إلى 260 جنيها، البورى من 40 إلى 50 جنيها.

وأعلنت في نشرتها الإحصائية، أن أسعار المكرونة السويسى من 30 إلى 60 جنيها، برانيس إسكندرانى من 25 إلى 45 جنيها للكيلو، مكرونة مجمد من 20 إلى 30 جنيها، سبيط من 110 إلي 170 جنيها للكيلو، قرش من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، الكابوريا من 30 إلى 120 جنيها للكيلو، بربون من 30 إلى 50 جنيها للكيلو.

وتابعت النشرة الإحصائية، أن سعر الجمبرى الجامبو بعض الهبوط ليتراوح بين 400 إلى 450 جنيها، جمبرى 1 من 300 إلى 350 جنيها للكيلو، جمبرى مقاس 2 من 200 إلى 250 جنيها للكيلو، جمبرى مجمد من 85 إلى 165جنيها.


سعر السمك

أسعار الأسماك

سعر الأسماك

أسعار الأسماك اليوم

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