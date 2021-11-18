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حياة كريمة.. تسليم 3200 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام

الخميس، 18 نوفمبر 2021 07:15 م
حياة كريمة.. تسليم 3200 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل وتسليم 3200 أسرة، من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام ضمن خطة تطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، ومبادرة حياة كريمة.
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم إزالة 1206 عقار حتى الان وتم تسكين جميع المستحقين بوحداتهم البديلة بمشروع معا بحى السلام مفروشة بالكامل.
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة أن أعمال الازالة تتم بشكل يومى دون توقف، ضمن مخطط تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة لسكان تلك المناطق، تحت إشراف اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، وبمشاركة قوات الشرطة والإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية.
 
وأوضحت "عبد المنعم"، أنه تم زيادة عدد اللجان لتسريع إجراءات فحص أوراق السكان ونقل الأسر للوحدات البديلة، كما تم تشكيل لجنة برئاستها لفحص طلبات التظلمات أول بأول وتسكين المستحقين، وذلك لسرعة إخلاء المنطقة حفاظا على حياة المواطنين بتلك المنطقة، المصنفة ضمن الأماكن غير الآمنة.
 
 
وقالت "عبد المنعم"، إن الهدف من إزالة المنطقة هو توفير سكن ملائم لأهالينا، وتواجد عدد كبير من العقارات الخطرة انشائيا وتمثل تهديد لحياة المواطنين، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسر بمنطقة عزبة أبو قرن يبلغ 4758 أسرة تقريبا، ومساحة المنطقة 42 فدان تقريبا.

القاهرة

عزبة ابو قرن

العشوائيات

تطوير العشوائيات

اخبار القاهرة

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