اليوم السابع
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الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:50 ص
أكرم القصاص
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تكاليف باهظة لعطلات البريطانيين داخل دول الاتحاد الأوروبى بدءًا من 2022

الخميس، 18 نوفمبر 2021 06:02 ص
تكاليف باهظة لعطلات البريطانيين داخل دول الاتحاد الأوروبى بدءًا من 2022 السائحون البريطانيون _ صورة أرشيفية
لندن أ ش أ

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من المقرر أن تصبح العطلات فى الاتحاد الأوروبى، أكثر تكلفة بالنسبة للسائحين البريطانيين مع بدء تطبيق الرسوم الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى العام المقبل اعتبارًا من نهاية عام 2022، بحسب صحيفة بريطانية.

وذكرت صحيفة (إكسبريس) البريطانية، أن السياح البريطانيون سيكونون بحاجة إلى الحصول على تأشيرة دخول "شنجن" الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي.

ويخضع مواطنو المملكة المتحدة الآن لنفس قواعد السفر مثل المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفى عام 2022 سيحتاجون إلى دفع رسوم سفر جديدة كما أنه من المقرر أن يبدأ نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبى فى التطبيق بدء من العام المقبل.

ويعنى المخطط أن جميع المقيمين من خارج الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك المواطنون البريطانيون، سيحتاجون إلى ملء نموذج والدفع لدخول منطقة شنجن.

وسيتم تطبيق تصاريح السفر الأوروبية بدء من العام المقبل حيث سيحتاج المسافرون البريطانيون إلى دفع رسوم قدرها سبعة يورو (5.88 جنيه إسترليني) قبل السفر، وسيتم تطبيق هذه الاجراءات على جميع دول شنجن الـ 26، بما فى ذلك وجهات العطلات البريطانية الشهيرة فى إسبانيا والبرتغال.

وهناك دول تابعة للاتحاد الأوروبى ليست ضمن منطقة شنجن هى أيرلندا وبلغاريا وكرواتيا ورومانيا وقبرص ما يعنى أن المقيمين البريطانيين سيظلون قادرين على زيارة أيرلندا دون دفع رسوم.

 


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