تضامن مصر مع بريطانيا فى مواجهة الإرهاب.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى والسيدة قرينته يستقبلان األمير تشارلز والأميرة كاميلا.. ويؤكد: تضامن مصر مع بريطانيا فى مواجهة الإرهاب.. الرئيس يشيد بالزيارات الملكية البريطانية.. والأمير تشارلز يثمن دور مصر فى التعامل مع القضايا الدولية بقيادة الرئيس السيسى.. السيدة انتصار السيسى: لقائى مع الأميرة فرصة للحديث حول تمكين المرأة

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