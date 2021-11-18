تحقيقات النيابة: المتهم بسرقة أجهزة شركة فى النزهة اعتاد على هذه الجرائم

كتب: سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة شركة للتجارة الإلكترونية بدائرة قسم النزهة، له معلومات جنائية واعتاد ارتكاب مثل تلك الجرائم.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل متهم بسرقة أجهزة من شركة للتجارة الإلكترونية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بسرقة (عدد 6 جهاز "لاب توب"، هاتف محمول، عدد 2 هارد ديسك، شاشة تليفزيون، كاميرا ديجتال) من داخل شركة للتجارة الإلكترونية كائنة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.