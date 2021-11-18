تحطم سيارتين فى انهيار جزئى لعقار بالمنصورة

الدقهليه شريف الديب

تحطمت سيارتين أسفل عقار بشارع المضرب بحي شرق المنصورة ، بعد انهيار جزئي لعقار بالشارع دون وقوع خسائر فى الأرواح .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وفرضت طوق بمحيط المنزل مع إخلاء المنازل المجاورة وفصل التيار الكهربي والمرافق عن العقار .

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بانهيار جزئي لعقار بشارع المضرب بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسئولي حي شرق المنصورة، ومسؤلى شبكات المرافق (غاز- مياه كهرباء) الى مكان البلاغ وجري فصل المرافق .

وأكد اللواء سمير صدقي، رئيس حي شرق المنصورة، أن العقار مكون من دور أرضي وطابقين علويين ملك "فايزه طه عبده يونس"،وغير مأهول بالسكان.

وأضاف رئيس حي شرق المنصورة، ان المنزل صادر له قرار إزالة عام 2008 كما صدر قرار بإخلاء السكان عام 2020 وهو ما تحقق باستثناء محل بالطابق الأرضى مستأجر ولا توجد أية خسائر في الأرواح، مع حدوث تلفيات بسيارتين متوقفتين اسفل العقار وجاري رفع التراكمات.